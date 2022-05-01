«Гаубицы «Caesar» уже на передовой», - главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Вооруженные силы Украины за несколько часов овладели спецификой работы с самоходной артиллерийской установкой нового поколения «Caesar» и она уже работает на передовой.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Гаубицы Caesar уже на передовой. «Caesar» – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага », – рассказал Залужный.

Он добавил, что маневренность САУ позволяет производить пять выстрелов в минуту.

«Эти САУ на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность - 5 выстрелов в минуту и высокую кучность стрельбы. Может использовать несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО » .

Отдельное преимущество артиллерийской установки в ее маневренности.