Война на Николаевщине: Ночью оккупанты, переодетые в форму ВСУ, пытались захватить наблюдательный пункт, но были ликвидированы

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 24 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 25 мая, происходящими на территории Николаевской области.

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06:51 Завершая 90 сутки полномасштабного вторжения оккупантов в Украину, обстановка на южном фронте остается стабильно напряженной.

-В Херсонской области враг продолжает провокативный обстрел ими же оккупированных населенных пунктов, и пытается обвинить в этом Вооруженные Силы Украины. Они даже предприняли попытку атаковать с воздуха с помощью авиации.

-Оккупационные власти и рашистская армия пытаются заставить местных жителей сотрудничать или согласиться с оккупацией. По имеющимся данным, они намерены мобилизовать украинцев с оккупированных территорий Херсонской области для войны против Украины. Это грубое нарушение Женевской конвенции и квалифицируется как военное преступление. Но государству-преступнику такая практика присуща еще со времен оккупации Донецкой и Луганской областей.

-Снова по жилым кварталам Николаева нанесен удар системой залпового огня «Смерч». Имеются данные о ранении гражданского лица. Остальная информация уточняется.



-На северо-востоке Николаевщины, в направлении Кривого Рога произошло боевое столкновение нашего подразделения со специфической группой вражеских сил. Противник при поддержке двух боевых бронированных машин "Тигр" под прикрытием минометного огня пытался захватить наш наблюдательный пост. При этом, на рашистах была военная форма ВСУ. Атак была отбита, враг ретировался, оставив четырех своих навсегда.

-Всего за сутки нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями врагу нанесены удары: 33 рашиста, и 7 единиц бронированной и автомобильной техники.

-В количественных показателях корабельной группировки противника изменений почти нет – 6 крупных десантных и 2 ракетных корабля продолжают терроризировать ситуацию в северо-западной части Черного моря. Тем временем черноморские моряки, участвующие в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей.

-Чувствуя угрозу своему флоту, рашисты усиливают противовоздушную оборону, в частности в северо-западной части Крыма разворачивается два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400.