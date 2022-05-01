Союзники Украины поставили ВСУ разобранные штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-17

Союзники Украины по антипутинской коалиции поставили Воздушным силам ВСУ разобранные штурмовики Су-25.

Об этом говорится в статье Foreign Policy о «крупном нервном центре» в Европе для доставки военной помощи в Украину.

«Полевая группа в Восточной Европе, связанная с Европейским командованием, помогла разобрать советские самолеты Су-25 и вертолеты Ми-17, чтобы их можно было отправить в Украину», – описывает ситуацию Джек Детч, репортер отдела внешней политики Пентагона и нацбезопасности.

Когда произошла эта операция, продолжается ли она сейчас, сколько «комплектов» самолетов было передано и как, – умалчивается.

Напомним, Вооруженные силы Украины за несколько часов овладели спецификой работы с самоходной артиллерийской установкой нового поколения «Caesar» и она уже работает на передовой.