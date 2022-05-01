Во время разборов завалов многоэтажки в Мариуполе нашли 200 тел

Во время разборов завалов многоэтажного дома в районе пригородной АЗС-2 на проспекте Мира в Мариуполе в подвале нашли около 200 тел погибших – все они с высокой степенью разложения.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«МНС россии» оставило место работ, из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших.



Кроме того, в Мариуполе фактически остановлен процесс перезахоронения со дворов многоэтажек. Одна из причин – введение работы по погребению и эксгумации так называемой «государственной корпорации «Ритуал» ОРДО.

«Для официального бесплатного перезахоронения нужно дождаться очереди, самостоятельно привезти тело погибшего в морг и дать показания под видеозапись, что якобы погибшего «убила украинская армия»», - сказано в сообщении.

В импровизированном морге возле магазина «Метро» на улице сложено в пакетах большое количество трупов. Повсюду стоит резкий трупный запах – люди ходят в масках или прикрывают нос платками.

«Оккупанты превратили Мариуполь в сплошное кладбище!», - добавила Денисова.

Она также отметила, что такие действия рф в Мариуполе являются актом геноцида украинского народа в соответствии со статьей 6 Римского устава международного уголовного суда.

Напомним, что ранее оккупанты вывозили тела убитых жителей Мариуполя в грузовиках российской «гуманитарки».