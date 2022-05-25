Оккупанты вывозят украинское зерно из Бердянска в Крым и рф

Из складов временно оккупированного Бердянска рашисты вагонами вывозят зерно в аннексированный Крым, а затем в Россию.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Автомобильная колонна из угнанных у перевозчика зерновозов «Аскет Шиппинг», которая ранее отказалась сотрудничать с оккупантами, была замечена на Мелитопольском шоссе. Жители Бердянска насчитали более 30 грузовиков с прицепами, наполненными зерном возле завода «Азовкабель».

Кроме того, захватчики пытаются вывезти остатки зерна из Мариупольского порта по железной дороге. Начались срочные работы по ремонту железнодорожного холста в Мариуполе и станции Сартана.

«Используя порты ТОТ АР Крым и города Севастополя, россия вывозит морскими путями награбленное украинское зерно в третьи страны», - сказано в сообщении.

В свою очередь, судно «Матрос Пазинич», уже транспортировавшее похищенное зерно в Сирию, вернулось к Черному морю и было загружено снова. После выхода из крымского порта это судно указало порт назначения Бейрут в Ливане.

Отметим, что похищение продовольствия с оккупированных территорий является нарушением Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда.