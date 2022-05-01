путин упростил процедуру получения гражданства для жителей временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей

Президент россии владимир путин подписал указ об упрощенном получении гражданства россии для жителей временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей Украины.

Соответствующий указ опубликован в СМИ.

Документ был подписан 25 мая. По факту, этот указ был издан ранее, в нем шла речь об упрощенной процедуре получения гражданства для жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Теперь же туда добавили еще два региона – Херсонский и Запорожский.

Напомним, рф осуществляет незаконную паспортизацию жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по ускоренной процедуре.

Также напомним, принудительно депортированных граждан Украины из Мариуполя россия отправила в Приморский край – за 8 тысяч километров от Родины.