«Все против россии, да?»: Оккупанты удивляются, что весь мир помогает Украине с оружием

Российские оккупанты удивляются и боятся нового вооружения, которую поставляет в Украину фактически весь мир.

Соответствующий перехват опубликовала Служба безопасности Украины.

Судя по диалогу, один оккупант в шоке от поставок, а второй удивлен, что Украине вообще помогают.

-Тут вчера прилетать начало то, что, бл*ть, америкосы, опять, звонили наши, опять четыре боинга приволокли куда-то им подкрепление, оружие…

-Них*я себе (…) этим хохлам, да?

-Даа, Америка, по… короче, вся россия, ой, весь мир, нах*й, все туда х*ярят, весь мир, бл*ть.

-Них*я себе. Все против россии, да?

-Да-да. Тут уже делюга такая. Молодняк… без бронников, без них*я пошли в магазин пиво покупать. Я, говорит, вы че еб*нутые, очередь пере*бала, вы еб*наты, вы вообще знаете, куда вы едете?