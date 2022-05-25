От продуктовых наборов к автомобилям: какой гуманитаркой Николаевщине помогает ДТЭК ВИЭ

Компания ДТЭК ВИЭ с начала полномасштабной войны в течение трех месяцев осуществляет гуманитарную поддержку Николаевщины, оказывая самое необходимое общинам, местным властям и военным.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным компании, они передали 2 автомобиля Mitsubishi L200 на нужды территориальной обороны Николаева, 1000 кровоостанавливающих турникетов для военных, 4500 литров дизельного топлива, широкий спектр различных медикаментов, материалы для строительства и перекрытия повреждений в школах и больницах.

Фонд Рината Ахметова и компания ДТЭК ВИЭ предоставили более 15 тонн продуктовых наборов и 8 тонн тушеного мяса. ДТЭК ВИЭ было передано 100 тонн курятины и 10 тысяч банок мясных консервов для Николаева и населенных пунктов области. В условиях кризиса со снабжением питьевой водой компания также приобрела 330 пластиковых бочек разной вместимости для хранения и распределения воды среди местных жителей.

- Компания ДТЭК ВИЭ находится в постоянной коммуникации с органами власти Николаевщины. Мы стараемся быстро и в широком объеме оказывать необходимую гуманитарную поддержку. Вместе мы сильнее, и потому и непобедимы, – сказал директор ДТЭК Тилигульской ВЭС Олег Соловей.

Кроме того, Фонд Рината Ахметова передал жителям Николаевской области 5 тысяч наборов с продуктами первой необходимости. В состав наборов вошли: макаронные изделия, мука, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

Напомним, ДТЭК ВИЭ планирует построить в Николаевской области один из крупнейших в Европе ветропарков мощностью 500 МВт, однако с начала войны процесс строительства был поставлен на паузу.

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