Лидер Kalush Orchestra выставил на аукцион розовую панаму и статуэтку победителей «Евровидения»

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк выставил на аукцион свою розовую панамку, в которой выступал в Турине, а также статуэтку победителей песенного конкурса «Евровидения».

Об этом он сообщил в своем Instagram.

Обладателем статуэтки станет тот, который сделает самое большое пожертвование в криптовалюте или традиционной валюте. Тем же, кто желает купить панамку, необходимо сделать взнос в размере 5 евро, победитель будет выбран среди участников случайным образом.

Аукцион завершится 28 мая в 19:00. Все вырученные средства передадут в Фонд Сергея Притулы, который занимается помощью украинской армии.

«Kalush Orchestra получил рекордное количество голосов телезрителей. Давайте теперь побьем рекорд благотворительных пожертвований. Присоединяйтесь к челленджу и делитесь этим постом в своих Stories», - призвали участники группы.

Как сообщается на странице группы в Instagram, украинцы стали первыми победителями конкурса, которые решили продать свой трофей для помощи армии.

Напомним, как на аукционе марку «Русский военный корабль, иди…» продали за 5 миллионов гривен, средства также были направленны на нужды ВСУ.