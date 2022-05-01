россия использовала 60% запасов высокоточного оружия, - разведка

ВС рф использовали 60 процентов запасов высокоточного оружия в войне против Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

«По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то использовано уже около 60 процентов запасов. По некоторым видам, даже больше – 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же "Искандерам" этот пороговый уровень почти наступил», - отметил Вадим Скибицкий.

В то же время ₚоссия не может быстро пополнять свои запасы.

«Они не обладают такими мощностями и быстрого производства высокоточного оружия, тем более экономические санкции, политические санкции, наложенные на РФ, не позволяют сейчас активно, широкомасштабно использовать компоненты иностранного производства», - сказал он.

По словам Скибицкого, российские войска изменили тактику применения такого вооружения.

«Если раньше по объекту применялось две или четыре ракеты, то сейчас четко выбирается объект, цель, это от восьми до 12 ракет разного формата. Либо баллистические, либо крылатые ракеты наземного, либо морского, воздушного базирования, для того, чтоб быть готовым поразить эту цель. Мы видим изменения, и мы понимаем, что ресурс высокоточного вооружения, высокоточных боеприпасов в рф на предельном уровне», – подытожил представитель военной разведки Украины.

Напомним, что ранее Билецкий рассказал, как бойцам на «Азовстали» доставляли помощь вертолетами.