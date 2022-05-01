Премьер Словакии призвал ЕС поддержать Украину, иначе россия может напасть и на Евросоюз

В Словакии опасаются наступления российских войск в случае поражения Украины.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает CNN.

Вместе с этим, он выразил поддержку Украине и заявил, что она должна победить в этой войне.

- Если Украина потерпит неудачу, следующей будет Словакия... Они (Украина, - ред.) должны победить, - сказал Хегер.

Эдуард Хегер резко высказался о действиях членов Евросоюза, которые «идут на компромиссы» со своими принципами в отношениях с россией и «слишком сильно полагаются на российскую энергию».

- Мы слишком долго обменивали наши ценности на дешевый газ и нефть. Компромисс с путиным вызвал войну в Украине. Агрессивная война, люди гибнут. Украинцы проливают свою кровь за наши ценности, поэтому нам это не нужно, - добавил Хегер.

Кроме того, он призвал блок начать работу с Украиной и Западными Балканами, чтобы выработать «стандартные правила, чтобы Украина могла присоединиться к ЕС».