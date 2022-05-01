рф предложила снять блокаду с украинских портов в обмен на отмену западных санкций

Заместитель министра иностранных дел рф Андрей Руденко заявил, что деблокада украинских портов для вывоза зерна возможна при условии смягчения санкций против россии. Украинский министр Дмитрий Кулеба назвал это шантажом и призвал не поддаваться ему.

Об этом сообщает «Лига.net».

По словам Руденко, решение продовольственного кризиса связано со снятием санкционных ограничений, наложенных на российский экспорт и финансовые трансакции.

- Нужно отменить рестриктивные меры, которые были введены против российского экспорта. Если нам говорят, что эти санкции не затрагивают продовольствие и удобрения, то это не совсем так, потому что есть вопросы, связанные с проплатой таких поставок, есть вопросы со страховками, есть вопросы с доступом российских кораблей в европейские порты и другие порты, а европейских – в наши порты. Поэтому эти вопросы должны решаться комплексно, - сказал Руденко.

Дмитрий Кулеба заявил, что мир не должен этого делать.

- россия занимается шантажом, говоря, что они разблокируют украинский сельскохозяйственный экспорт, если Запад снимет санкции, введенные против россии. К сожалению, некоторые страны ведутся на это. Я получил сегодня отчет, что одно очень важное международное высокопоставленное лицо, отвечающее за глобальную торговлю, также ведется на это и начинает говорить: «Возможно, это хорошая идея, потому что спасение людей от голода важнее введения санкций против россии», - рассказал министр во время дискуссии в Украинском доме в Давосе.

Кулеба подчеркнул, что только россия отвечает за глобальный продовольственный кризис, и мир должен наказать ее за это, а не «искать способы тихо играть россии на руку».

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отклонил выдвинутое россией условие снятия санкций в обмен на коридор для экспорта зерна из Украины. Уоллес исключил возможность переговоров об отмене санкций с такими условиями и призвал россию «поступить правильно» и дать возможность Украине экспортировать зерно, чтобы предотвратить голод в ряде стран Азии и Африки. Уоллес также приветствовал идею дать возможность причерноморским странам сопровождать поставки зерна из Украины.