Ахметов намерен взыскать с рф $20 миллиардов за разрушение металлургических заводов в Мариуполе

Украинский олигарх Ринат Ахметов намерен взыскать с рф до 20 миллиардов долларов за потерю своих металлургических комбинатов в Мариуполе.
Об этом он сказал в интервью «Новому времени».
- После начала широкомасштабного наступления рф 24 февраля Азовсталь, ММК им. Ильича, Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС и еще десятки объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики частично или полностью уничтожены, или вынужденно выведены из эксплуатации. Капитализация этих объектов до начала войны составляла десятки миллиардов долларов. Однозначно мы предъявим иски к рф и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса.
- Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам. Мы будем предъявлять иски во всех международных и национальных инстанциях… По восстановительной стоимости оценка потерь ММК им. Ильича и Азовстали из-за российской агрессии составляет от 17 до 20 миллиардов долларов. Окончательная сумма будет определена в исковом заявлении к рф, - сказал Ахметов.