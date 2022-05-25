Ахметов намерен взыскать с рф $20 миллиардов за разрушение металлургических заводов в Мариуполе

Украинский олигарх Ринат Ахметов намерен взыскать с рф до 20 миллиардов долларов за потерю своих металлургических комбинатов в Мариуполе.

Об этом он сказал в интервью «Новому времени».

- После начала широкомасштабного наступления рф 24 февраля Азовсталь, ММК им. Ильича, Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС и еще десятки объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики частично или полностью уничтожены, или вынужденно выведены из эксплуатации. Капитализация этих объектов до начала войны составляла десятки миллиардов долларов. Однозначно мы предъявим иски к рф и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса.