Российские оккупанты назначили «мэром» Херсона бывшего сотрудника КГБ

Так называемый «мэр» Херсона Александр Кобец, поставленный на должность российскими оккупантами, ранее служил в КГБ и СБУ.

Об этом сообщает «Bihus.Info».

Кобца «назначил» на должность российский оккупант Виктор Бедрик, который подписывается как «военный комендант Херсонской области». Бедрик ранее служил в Хабаровском крае за 10 тысяч километров от Херсона. Вероятно, прошел академию генерального штаба армии рф и перевелся в южный военный округ, подразделения которого напали на Украину.

По данным журналистов, Кобец поспешно выехал из Киева 7 марта, направился на запад Украины, а 15 марта выехал из страны. Он смог пересечь границу как лицо старше 60 лет (ему 62). А 26 апреля законный мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что так называемый «военный комендант» назначил Кобца псевдомером Херсона.

Кобец родился в Херсоне, некоторое время жил там, а затем много лет жил в Киеве и, возможно, в Москве. За предыдущие 5 лет Кобец 22 раза выезжал из Украины за границу. Большинство этих выездов он осуществлял напрямую в россию и Белорусь.

В советское время Кобец работал в КГБ, а затем, в начале 2000-х – в украинской СБУ. В частности, в центральном аппарате СБУ, откуда был уволен до 2010 года.

В 2006 году Кобец был оформлен сотрудником киевской фирмы «Украгрохимпромхолдинг», торговавшей аммиаком. Её в Украине основал россиянин Александр Бессонов. Основал на деньги, взятые у российского банка ВТБ. Деньги банку Бессонов не вернул, поэтому стал обвиняемым по уголовному делу в рф и на суде рассказал, что в советские времена работал «в органах военной контрразведки КГБ СССР Северной группы войск». То есть, бывший работодатель Кобца публично признавал работу на КГБ. В 2012 году Кобец вместе с женой Анной основал в Киеве фирму «Кобец компани» и пытался заниматься бизнесом. Дочь Кобца Марианна проживает в Москве.