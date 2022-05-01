ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украинские истребители перехватили две крылатые ракеты оккупантов

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 25 мая по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 26 мая.

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00:27 В Командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что украинские истребители сбили две крылатые ракеты оккупантов.

Авиационное присутствие вокруг украинских границ наращивается, но самолеты россиян фактически не входят в воздушное пространство, контролируемое нашей ПВО. 25 мая оккупанты продолжили обстреливать Украину крылатыми ракетами.

Около 20 часов с территории россии были нанесены ракетные удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3 по группировкам Вооруженных Сил Украины на Донецком и Луганском направлениях. Также ракеты оккупантов полетели в сторону Украины и с южного направления. Две крылатые ракеты удалось перехватить и уничтожить истребителями Воздушных сил ВСУ.

Ударная авиация Воздушных Сил поразила ротно-тактическую группу. Уничтожена живая сила и около десяти единиц легкой бронированной техники.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск и зенитные ракетные войска Воздушных Сил сбили 5 беспилотников «Орлан-10».

00:22 Самолет ВВС Бундесвера доставил в Германию группу раненых украинских бойцов, пишет «Укринформ».

Самолет А-310 забрал в Польше раненых украинцев и доставил в берлинский аэропорт Шенефельд, откуда их отвезут в больницы в Берлине и Бранденбурге.