Президент Зеленский отверг предложения западных политиков отдать рф часть Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров учитывать интересы Украины, а не россии.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Зеленский отреагировал на слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера и материал в «The New York Times», которые предлагали отдать россии часть Украины.

- Что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: давайте учтем его интересы. В этом году в Давосе это снова прозвучало. Несмотря на тысячи российских ракет, ударивших по Украине. Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь. Несмотря на разрушенные города. И, несмотря на построенные российским государством «фильтрационные лагеря», в которых убивают, пытают, насилуют и унижают, как на конвейере. россия сделала все это в Европе. Но все равно в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать россии кусок Украины. Чтобы не было отчуждения россии от Европы.