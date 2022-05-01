Война на Николаевщине: ВСУ ликвидировали еще 20 оккупантов

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 25 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 26 мая, происходящими на территории Николаевской области.

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07:36 На Николаевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Таврическое, успеха не имел, говорится в утренней своде Генштаба ВСУ.

Противник продолжил инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Чернобаевка, Правдино, Заря.

07:18 Силы обороны юга Украины продолжают ведение боевых действий в условиях системных артиллерийских и воздушных атак врага по нашим позициям и мирным населенным пунктам. Сами же оккупанты продолжают обустраивать и укреплять позиции и отступные рубежи, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Вдоль линии столкновения на Николаевщине и Херсонщине враг совершил налеты вертолетами Ми-8 по 2-3 единицы в группе. Один налет вертолета тройки путем обстрела нашими подразделениями сорван: противник уклоняясь от попаданий, ретировался на исходные позиции.

По результатам обстрелов врага, в том числе и «Гиацинтом-Б», в населенных пунктах вдоль линии столкновения обнаружено попадание несдетонировавшего снаряда в жилой дом, ранен один гражданский. Опасный снаряд, обезвреженный сотрудниками ГСЧС. Пострадавшему оказана помощь. О каждом нарушении противником норм международного гуманитарного права проинформированы компетентные органы.

За сутки живая сила врага уменьшена на 20 рашистов, две самоходные артустановки и одну зенитную, а также автомобильную технику.

Враг продолжает воздушную разведку с целью выявления наших позиций и способов противодействия вдоль берегов Одесщины и Николаевщины.