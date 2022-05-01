Российскому генералу объявили подозрение за мародерство на ЧАЭС – оккупанты украли имущества на ₴26 миллионов

Разоблачен генерал-майор полиции рф, руководивший разграблением на ЧАЭС во время оккупации.

Об этом сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Это Олег Якушев, во время оккупации Чернобыльской АЭС исполнявший обязанности старшего оперативной группы Федеральной службы войск Национальной гвардии рф. Этот генерал-майор руководил операцией по незаконному удержанию АЭС под контролем войск страны-агрессора. По его приказу с предприятия похищено более 2000 единиц имущества. От станков, оборудования, инструментов и офисной техники до мебели и одежды. Захватчики похитили со станции имущества на более 26 млн грн. Также они полностью вывели из строя Центральную аналитическую лабораторию, исследовавшую радиоактивные отходы на разных этапах обращения. Поэтому персонал не мог осуществлять контроль за ними», – написала в соцсети Генпрокурор.

Прокуроры Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области совместно с Нацполицией и СБУ собрали достаточно доказательств, чтобы сообщить ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны.

Венедиктова просит, если вам известна дополнительная информация о причастности подозреваемого к этим и другим военным преступлениям – сообщайте на единый доказательный хаб https://warcrimes.gov.ua/ или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097-838- 31-87, 050-107-66-75.