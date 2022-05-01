Штайнмайер призвал путина немедленно вывести оккупантов из Украины и начать переговоры

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал владимира путина немедленно вывести свои войска из Украины.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

– Проявите уважение к суверенитету Украины, прекратите боевые действия, - сказал Штайнмайер, выступая 25 мая по случаю Дня немецких католиков в Штутгарте.

– Господин путин, прекратите страдания и разрушения в Украине! Выведите свои войска! И не отказывайтесь от прямых и серьезных переговоров с президентом Зеленским! - обратился он к президенту рф.

Штайнмайер также обратил внимание на то, что «агрессивная война путина затрагивает не только людей в Украине». Из-за того, что россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна, мировые цены на него резко выросли. Он предупредил, что многим регионам мира в ближайшие месяцы угрожают голод и смерть, особенно в Восточной и Южной Африке.

Президент ФРГ также подчеркнул, что «последствия войны путина ударят по государствам, которые еще не оправились от пандемии коронавируса, и по регионам, где почва из-за климатического кризиса высыхает и становится бесплодной».