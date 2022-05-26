Оккупанты в Мариуполе продолжили обучение в школах до 1 сентября для деукраинизации и перехода на российскую программу

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупанты объявили о продлении учебного года до 1 сентября.
Об этом он написал в Telegram.
«То есть без каникул. Основная цель – деукраинизация и подготовка к учебному году по российской программе. Детям все лето будут (вбивать в голову) преподавать русский язык и литературу, историю россии и математику на русском», - сообщил Андрющенко.
По словам советника мэра, оккупанты планируют открыть 9 школ. Однако сейчас удалось (убедить) найти всего 53 учителя.
«По 6 учителей на школу – яркая иллюстрация русского образования в Мариуполе при оккупации. Ярость. Просто ярость», - подытожил Петр Андрющенко.
Напомним, что в Мелитополе российские оккупанты заставляют детей носить георгиевские ленты.