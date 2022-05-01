Экс-нардепу, которого оккупанты назначили «главой администрации» Запорожской области, объявили о подозрении

Евгений Балицкий Заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 5 статьи 111-1 УК Украины) народному депутату Украины VII-VIII созывов от «Партии регионов» и «Оппозиционного блока», являющегося депутатом Запорожского областного совета.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, бывший народный избранник после вторжения вооруженных сил рф в Украину согласился на сотрудничество с оккупантами. Он добровольно вступил в должность псевдопредседателя так называемой «Запорожской военной гражданской администрации» на временно оккупированной армией рф территории Запорожской области.

Досудебное расследование процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора осуществляется СУ ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Как известно, речь идет о Евгении Балицком.

Напомним, как в 2018 году нардеп от «Оппоблока» Балицкий заявлял, что в Украине произошел госпереворот и назвал нынешнюю власть оккупационной.