Российские оккупанты бросают гранаты в подвалы, где от обстрелов укрываются мирные жители

Новый перехват СБУ в очередной раз подтверждает убийство гражданского населения Украины российскими оккупантами.

Об этом они сообщили в своем Telegram.

- Мы защищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем. Еб*ть, пох*й вообще. У нас отряд называется «Отряд самоубийц», «Отряд головорезов» еб*ть.

Он успокаивает собеседницу, объясняя, что это - обычная практика. И вместе с тем пересказывает, как военнослужащие рф из другого подразделения глумились и изнасиловали женщину.

- Там вон мужики рассказывали, тоже отряд есть один, бабу поймали, язык отрезали ей нах*й, чтоб ниче не рассказывала и «чпокнули» бл*ть и е*нули потом. Я тут творю бл*ть вообще. Бб8ашу всех, мне пох*й вообще. Гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, еб*ть уши отрезать, мне до п*зды вообще.

Он также уверяет, что будет делать это и в россии.