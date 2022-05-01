Турция ведет переговоры с Украиной и рф относительно возобновления экспорта зерна по морю

Турция ведет переговоры с россией и Украиной об открытии коридора через Босфор для экспорта зерна из Украины. Черноморские порты Украины были заблокированы после вторжения россии, и более 20 миллионов тонн зерна застряли в силосах.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Reuters.

На долю россии и Украины приходится почти треть мировых поставок пшеницы, и отсутствие экспорта из Украины способствует нарастанию глобального продовольственного кризиса.

«Турция ведет переговоры как с Россией, так и с Украиной об экспорте зерна из Украины. Поскольку из Турции будет открыт коридор, возник спрос на это зерно, чтобы достичь целевых рынков. Переговоры все еще продолжаются», - заявил источник издания, добавив, что переговоры носят конфиденциальный характер.

Еще два человека, знакомых с вопросом, также подтвердили факт обсуждения того, что Турция поможет вывезти зерно из Украины. Один из собеседников сказал, что, несмотря на членство в НАТО, Турция рассматривается россией как более «нейтральная» страна, чем другие западные члены альянса.