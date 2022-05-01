Российскому генералу, уроженцу Украины, приказавшему обстреливать Запорожскую область сообщили о подозрении

Российскому генералу Михаилу Зусько, который приказал обстреливать населенные пункты Запорожской области, сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Следствие установило, что в марте генерал-лейтенант командующий 58-й армией южного военного округа вооруженных сил рф отдал приказ обстрелять населенные пункты Запорожской области. В результате погибли мирные жителей и была повреждена инфраструктура и жилые дома в регионе.

Российскому генералу заочно уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (части 2 статьи 28, части 1, части 2 статьи 438 Уголовного Кодекса Украины).

Михаил Зусько - уроженец села Ветлы, Волынской области.

Зусько принимал участие в полномасштабном вторжении в Украину. 58-я армия, которой командовал Зусько, была уничтожена ВСУ. В росии же, эту армию назвали одной из передовых. Она также принимала участие в наступление на Николаев

Известно, что в 2016 году Зусько координировал голосовании российских военнослужащих на псевдовыборах «ДНР».