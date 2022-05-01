«Его замочили»: Разведка опубликовала перехват, как оккупанты обсуждают попытку убийства сотрудника Запорожской АЭС

Перехват разговоров оккупантов раскрывают детали преступления рашистов против персонала Запорожской АЭС в захваченном Энергодаре. Речь идет о покушении на жизнь Сергея Швеца – работника энергоремонтного подразделения АЭС.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Сотрудники карательного отряда рашистов сначала выясняют личные данные Швеца. Затем приказывают найти его на рабочем месте. Когда выясняется, что он покинул станцию ​​по окончании смены, отправляют группу в место жительства.

Последний звонок от рашиста с позывным «Ловец». Он отчитывается, что нашли украинца по домашнему адресу:

– Адрес отработали. У него автомат, он сопротивлялся. Его «замочили». Он еще жив, но не выживет. У него несколько пулевых ранений.

Известно, что 24 мая Сергея Швеца расстреляли в собственной квартире. Те ранения, которые получил Сергей, обычно считаются несовместимыми с жизнью. Впрочем, энергодарский городской голова Дмитрий Орлов сообщил, что раненый остается в живых, хотя и находится в крайне тяжелом состоянии.

Детали преступления остаются неизвестными.