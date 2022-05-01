«Его замочили»: Разведка опубликовала перехват, как оккупанты обсуждают попытку убийства сотрудника Запорожской АЭС

Перехват разговоров оккупантов раскрывают детали преступления рашистов против персонала Запорожской АЭС в захваченном Энергодаре. Речь идет о покушении на жизнь Сергея Швеца – работника энергоремонтного подразделения АЭС.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Сотрудники карательного отряда рашистов сначала выясняют личные данные Швеца. Затем приказывают найти его на рабочем месте. Когда выясняется, что он покинул станцию по окончании смены, отправляют группу в место жительства.
Последний звонок от рашиста с позывным «Ловец». Он отчитывается, что нашли украинца по домашнему адресу:
– Адрес отработали. У него автомат, он сопротивлялся. Его «замочили». Он еще жив, но не выживет. У него несколько пулевых ранений.
Известно, что 24 мая Сергея Швеца расстреляли в собственной квартире. Те ранения, которые получил Сергей, обычно считаются несовместимыми с жизнью. Впрочем, энергодарский городской голова Дмитрий Орлов сообщил, что раненый остается в живых, хотя и находится в крайне тяжелом состоянии.
Детали преступления остаются неизвестными.