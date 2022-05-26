путин не навещал русских военных в госпитале – «ранеными солдатами» в ролике оказались сотрудники ФСО

Российские пропагандисты, скорее всего, сняли очередной постановочный ролик с участием кремлевского диктатора путина, вдруг решившего навестить раненых военных в госпитале, которые якобы получили боевые ранения на войне с Украиной.

Об этом пишет Medialeaks, основываясь на открытых данных.

Как известго, пропагандисты из «РИА Новости» якобы сняли посещение путина Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка.

Президент рф навестил двух военных в палате, но у местных пользователей «здоровый вид» раненых солдат вызвал сомнение ко всему пропагандистскому ролику.

Это навело зрителей на мысли о том, что герои ролика могут быть подставными лицами в исполнении сотрудников ФСО или ФСБ.

К тому же, комментаторы обратили внимание, что палаты выглядят необжитыми — на койках нет ничего, кроме подушек и простыней.

Также они вспомнили, что путин очень редко появляется в общественных учреждениях и общается с обычными гражданами. Из-за этого пользователи сети предположили, что ролик снимали в бункере.

В Telegram-канале GENERALL SVR утверждается, что глава Кремля вообще не посещал госпиталь. Пропагандистами якобы были накануне подготовлены «консервы»: имитация передвижений президента и проход дублера перед публикой: «Путин и ФСО конечно мастера фокусники-иллюзионисты, но до славы Дэвида Копперфильда им ещё далеко».

Напомним, что ранее путина уже не раз ловили на постановочных кадрах.