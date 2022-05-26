Следствие установило еще одного оккупанта, причастного к пыткам украинцев на Киевщине

Идентифицирован российский оккупант, который издевался над жителями Гостомеля на Киевщине – военнослужащий сводного подразделения управления росгвардии в Кемеровской области рф Андрей Хитров.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры совместно с СБУ собрали доказательства того, что он вместе с другими российскими военнослужащими в марте в оккупированном Гостомеле «кошмарили» население незаконными обысками.

В поисках украинских защитников и правоохранителей, захватчики выбивали окна и двери. Во время одного из обысков оккупанты запугивали гражданских оружием. Издевательства пришли к тому, что они заставили людей полностью раздеться. После этого людей держали в подвале. Пленников били прикладами оружия по ребрам и ногам, угрожали оружием и имитировали казнь. Нелюди морили их голодом и жаждой.

Хитрову объявили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, что является нарушением законов и обычаев войны.

Если вам известна дополнительная информация о причастности подозреваемого к этим и другим военным преступлениям – сообщайте на единый доказательный хаб https://warcrimes.gov.ua/ или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097-838- 31-87, 050-107-66-75.