В Киеве контрразведка СБУ задержала сына экс-нардепа, поддерживавшего оккупантов

В Киеве контрразведка СБУ задержала местного жителя, активно поддерживавшего оккупантов. Злоумышленником оказался сын бывшего народного депутата Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Проживая вблизи правительственных учреждений в центре столицы, агитатор распространял через свой аккаунт в Instagram «сторис» и личные сообщения, в которых оправдывал агрессию россии против Украины. Также он публично призвал граждан сдаваться врагу и сотрудничать с ним.

«Чтобы избежать ответственности за совершенные преступления, злоумышленник пытался скрыться за границу. Сотрудники СБУ оперативно разоблачили и задержали вражеского пропагандиста», - говорится в сообщении.

«Украинская правда» сообщает, что речь идет о сыне экс-нардепа от БЮТ Дмитрия Витвицкого.