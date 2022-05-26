В Черкассах контрразведка СБУ задержала бывшего российского военного, который сотрудничал с оккупантами

В Черкассах контрразведка СБУ задержала бывшего военнослужащего ВСУ и российской армии, который после начала вторжения занимался пророссийской пропагандой.

Об этом сообщили в управлении СБУ в Черкасской области.

В Украине подозреваемый служил в Генеральном штабе Вооруженных Сил. После увольнения из рядов ВСУ, с 2004 года он получил гражданство россии и работал в одной из воинских частей в рф.

В настоящее время мужчина проживает в Черкассах, где ведет пророссийскую пропаганду. Он открыто поддерживает военную агрессию россии и политику кремля, призывает содействовать оккупантам. Установлено, что он постоянно поддерживал связь с военными рф.