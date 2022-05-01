Житель Николаевщины фотографировал десантный корабль украинских военных – ему грозит до 8 лет тюрьмы

В четверг, 26 мая, жителю Николаевской области сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Установлено, что в начале мая текущего года подозреваемый сфотографировал десантный корабль Вооруженных Сил Украины, расположенного в акватории Днепро-Бугского лимана, и прислал фото двум своим приятелям в Херсон и за границу.

По информации Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны Украины, указанные фото дают возможность идентифицировать на местности корабль и установить его боевое снаряжение, поэтому такие действия являются распространением информации о расположении частей Вооруженных Сил Украины.

Досудебное расследование осуществляется следователями управления Службы безопасности Украины Николаевской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.