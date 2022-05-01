Зеленский раскритиковал Запад за недостаток уважения к Украине и «умиротворение» рф

Президент Владимир Зеленский, выступая в парламенте Латвии, раскритиковал отдельные западные страны за желание умиротворить рф за счет территорий Украины.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

- Но сейчас мы снова слышим, что надо отдать россии то, что она хочет. Якобы нужно согласиться на то, что какие-то народы могут быть лишены части внешнеполитических прав, потому что какая-то, как говорится, «историческая сила» этого хочет. Вполне серьезно ведутся разговоры о том, чтобы провести какие-то разграничительные линии по телу суверенного государства, чтобы якобы умиротворить агрессора. И якобы нужны уступки, уступки и снова уступки – конечно, за счет государства, на которое напали, чтобы агрессор якобы милостиво остановился. И это об Украине, которая уже четвертый месяц обороняется в полномасштабной войне, - говорит Зеленский.

Он задал вопрос латвийским парламентариям – что будет, если россия пойдет войной против государств, имеющих меньший внутренний потенциал для обороны, чем Украина?

- Будет ли мир помогать таким государствам? Сдадут ли их вообще без споров? И это не просто какие-то размышления – это реальность. Это наша реальность. В россии открыто говорят о том, что Украиной они не ограничатся. Им нужны и страны Балтии, Польша и другие страны Европы. Поэтому мы должны восстановить полное уважение к базовым ценностям на нашем континенте. Мы должны совершенно четко и на всех уровнях сражаться за принцип: каждый народ имеет значение. Интересы ни одного из народов нельзя проигнорировать, предать или обменять на что-либо в отношениях с тем, кто хочет поставить этот народ в зависимость от себя… И тогда у россии не будет никакого шанса ни в войне против Украины, ни в войне против любой другой страны Европы.

- Когда Украине говорят, что якобы не стоит давать нам все оружие, необходимое для победы, подразумевается на самом деле именно это – что якобы наш народ имеет меньшее значение, чем другие народы, которым такое оружие уже предоставили или которые могут им распоряжаться. Когда нам говорят, что мы должны отдать часть нашей земли, потому что это якобы «необходимый компромисс», это значит, что наш народ считают менее достойным, чтобы учесть его интересы.