Глава ПЦУ призвал мировые церкви отстранить патриарха кирилла, поддержавшего российское вторжение

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал мировые православные церкви лишить престола главу рпц патриарха кирилла, который поддержал вторжение рф в Украину.

Об этом Епифаний написал в Facebook.

Он отметил, что патриарх кирилл является одним из создателей идеологии «русского мира», ее пропагандистом и популяризатором.

«Поэтому я обращался к Предстоятелям других поместных Церквей с просьбой от всей полноты Православия осудить слова и действия московского патриарха кирилла, который с амвона поддерживает кровопролитную войну против Украины. Не может держать чашу с Евхаристией и пастырский жезл тот, чьи руки – в крови жертв русской армии, которую он, русский патриарх, благословил на эту бойню».