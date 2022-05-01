Суд приговорил к 14 годам тюрьмы предателя, который попал в плен на Николаевщине

Суд приговорил к 14 годам лишения свободы третьего бывшего военнослужащего ВСУ – предателя, вернувшегося в Украину с армией рф.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Подсудимого признали виновным в государственной измене и дезертирстве. В 2014 году он предал присягу и отказался выполнить приказ о передислокации воинской части с оккупированного полуострова. Предатель поступил на службу в вооруженные силы рф. Через восемь лет – 25 февраля 2022 бывший военный ВСУ вместе с еще двумя предателями вернулся на территорию Украины в составе оккупационных войск, вошедших в Новую Каховку.

Они были взяты в плен в составе артдивизиона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны рф, потерпевшего поражение от украинских десантников в Николаевской области.

Двум другим военнослужащим-изменникам суд уже вынес наказание в виде 14 и 15 лет лишения свободы.