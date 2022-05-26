Экс-президента Молдовы Додона, которого обвиняют в госизмене, посадили под домашний арест

Бывшего президента Молдовы Игоря Додона поместили под домашний арест на 30 суток.

Об этом пишет «Европейская правда».

Судьи решили частично удовлетворить требование прокуроров, которые настаивали на том, чтобы Додона посадили на 30 суток в изолятор. Родственника Додона Петру Мериняну, который тоже проходит по этому делу, посадили под предварительный арест на 30 суток, он проведет их в тюрьме.

Напомним, 24 мая антикоррупционные органы и Служба безопасности пришли с обысками в дом экс-президента, почетного руководителя Партии социалистов Игоря Додона по делу о пассивной коррупции, незаконном обогащении, госизмене и финансировании политической партии преступной организацией.

Во время обыска правоохранители нашли значительную сумму наличных, ценную посуду и шахматы из драгоценных материалов, а также чеки, свидетельствующие об очень богатом образе жизни семьи Додонов.