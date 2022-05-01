Оккупанты в Мариуполе разминировали порт и намерены использовать его в личных целях

В Минобороны россии заявили, что морской порт в Мариуполе разминирован, поэтому они собираются использовать его в личных интересах.

Об этом российское Мионобороны сообщило в Telegram

Вооруженные силы россии утверждают, что с утра 25 мая «в круглосуточном режиме открыт морской гуманитарный коридор в Азовском море» протяженностью 115 миль, шириной 2 мили.

Российские захватчики просят иностранные сухогрузы «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминикана), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка) уйти из акватории Мариуполя, по якобы безопасному коридору.

В ведомстве добавили, что «гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда».

Ранее сообщалось, что россия пытается возобновить работу порта в Мариуполе, но этому препятствует затопленное украинское судно.