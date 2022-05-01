Экс-глава Конституционного суда Тупицкий должен был узаконить «возвращение» Януковича, - Данилов

В российской схеме по легитимизации Виктора Януковича в Украине должны были участвовать судьи, в том числе экс-глава Конституционного суда Александр Тупицкий.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает «24 канал».

Данилов пояснил, что в Украине начали готовиться к полномасштабной войне еще с февраля 2021 года, когда первое решение СНБО касалось экс-председателя Конституционного суда Тупицкого, который должен был участвовать в возвращении Януковича.

- Это доказанный факт. Это не понимают только те люди, которые закрывают глаза и не хотят с этим сейчас разбираться. Эти судьи должны сегодня давать показания СБУ как минимум, – заявил секретарь СНБО.

Он отметил, что в россии был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру, в частности, через суды и Окружной админсуд Киева, который в декабре 2021 года получил заявление от экс-президента Украины.

- Янукович не имеет к нашей стране 8 лет реально никакого отношения, но наши суды странные. Они берут это заявление, – возмутился Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что следующим шагом должно было стать решение Конституционного суда во главе с Тупицким, где все сделали бы очень быстро, силой или вполне добровольно.