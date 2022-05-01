«С этим нужно разбираться»: Секретарь СНБО про атаку рф на юг Украины в начале вторжения

В первые дни полномасштабной войны врагу удалось быстро продвинуться между Крымом и Херсонской областью. Окончательного ответа, как и почему это произошло, пока нет.

Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает «24 канал».

По его словам, летом 2021 года состоялось заседание СНБО непосредственно касательно Херсонской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областей.

- Все задачи (о которых рапортовали, что все выполнено) до декабря все инстанции отчитались. Что случилось в дальнейшем – это будет предметом выяснения, – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что соответствующим вопросом должны заняться уже после войны.

- Решение по подготовке Украины к войне было принято вовремя. Я не человек, который единолично определяет все эти вещи. Решение СНБО (как и многие другие решения относительно подготовки нашей страны к войне) приняли вовремя и отработали, – отметил секретарь СНБО.

Однако, как он объяснил, уже в процессе реализации у кого-либо могли быть другие мнения и другие действия.