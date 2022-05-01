Данилов рассказал, что россияне не пытают эвакуированных с «Азовстали» военных

Украинских военных, эвакуированных с мариупольского комбината «Азовсталь» в оккупированную Еленовку, в настоящее время не пытают. В будущем их должны обменять на пленных россиян.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире 24 канала.

По его словам, вопросом освобождения пленных «азовцев» занимаются люди, которые брали на себя такие гарантии.

Ранее сообщалось, что командиру «Азова» Денису Прокопенко удалось связаться по телефону с женой. По словам Данилова, это не единственное общение Прокопенко с супругой.

— У власти больше информации, когда общались другие бойцы «Азова», которые находятся в тяжелых условиях...Могу подтвердить, что на сегодняшний день нет применения пыток или позорного отношения к нашим военным. Как будет дальше - увидим, мы следим за этим процессом, — заявил секретарь СНБО.

Других деталей Данилов не сообщил. «Сейчас мы молимся, чтобы они были живы и здоровы», - добавил он.