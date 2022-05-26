ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украинская армия на Донбассе уничтожила 16 единиц вражеской техники и сбила вертолет

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 26 мая по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 27 мая.
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00:25 В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что оккупанты обстреляли около 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 60 гражданских объектов. В результате этих обстрелов погибли 9 мирных жителей, еще 14 получили ранения.
Украинские защитники и защитницы за день отразили 12 атак врага и уничтожили:
• 1 танк;
• 5 артиллерийских систем;
• 5 единиц боевой бронированной техники;
• 5 вражеских автомобилей.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский вертолет Ка-52, крылатую ракету и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».
00:18 В Запорожской области из населенных пунктов, где происходят активные боевые действия, выехало 80% населения.
Об этом сказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, сообщает «Новое время».
В частности, это касается Пологовского района. Из-за того, что оккупанты хотят осуществить полномасштабное наступление на Запорожье, Старух отметил, что в любом случае население города готово к эвакуации.
00:07 Игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев рассказал о своих родственниках, живущих под российской оккупацией в Херсоне.
- Мы все время переписываемся. Я знаю, что у них хотя бы есть еда и вода. Я пытался прислать им лекарства, но мы услышали, что россияне конфискуют все, что имеет ценность. Они у моря и каждый день слышат обстрел в сторону Одессы и Николаева. Такая наша судьба – нужно бороться за свои земли, – цитирует Караваева «Зеркало недели».