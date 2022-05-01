Президент Зеленский призвал Запад наконец-то ужесточить санкции против рф и предоставить Украине оружие

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что полномасштабной войны можно было бы избежать, если бы мировое сообщество правильно отреагировало на российскую агрессию еще в 2014 году.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Катастрофического развития событий можно было бы избежать, если бы мир отнесся к ситуации в Украине, как к своей ситуации. Если бы сильные мира сего не заигрывали с россией, а действительно надавили бы ради прекращения войны.

- Сколько недель Европейский союз пытается согласовать шестой пакет санкций против россии, пока она получает от европейцев почти по миллиарду евро в день за поставки энергоресурсов. Откуда взялось столько могущества у тех, кто блокирует шестой пакет? Почему им до сих пор разрешено иметь столько силы во внутреннеевропейских процедурах? Сколько недель мир не решается заблокировать российскую банковскую систему?.. Сколько уже времени мы боремся, чтобы Украине предоставили все необходимое оружие, чтобы изменить характер боев. Все оружие, включая MRLS, системы, которые реально необходимы, чтобы остановить эту агрессию. Мы уверены, что благодаря нашим усилиям мы будем услышаны.