Война на Николаевщине: Артиллеристы и авиация отработали по оккупантам более 100 огневых задач

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 26 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 27 мая, происходящими на территории Николаевской области.

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07:18 Подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией за сутки выполнили более 100 огневых задач. Предварительно уничтожены 35 рашистов и несколько боевых машин пехоты. Окончательные потери врага уточняются, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Враг пытался нанести авиационный удар вертолетом Ми-24 по нашим позициям. Благодаря целесообразно организованной обороне и эффективному применению соответствующего вооружения на предупреждение вражеский пилот отвернувшись от удара спешно ретировался без применения оружия. Учитывая, что враг может повторять подобные нападения, способ ответа в ОК «Юг» пока не раскрывают.

В результате обстрела Николаевщины за сутки 26 мая ранения получили 14 гражданских лиц. Больше обстрелов приходится на Николаевский и Баштанский районы. К сожалению, есть погибшие. В частности, в окрестностях Березнеговатого под обстрел попали две женщины, которые просто пасли коров – одна из них погибла.

Между тем, на Каховской гидроэлектростанции, где развернут пункт управления Южного военного округа рашистов, оккупанты не прилагают никаких усилий для поддержания надлежащего режима объекта, что может привести к экологической катастрофе. Сейчас на станции не работает два гидроагрегата, которые оккупанты не позволяют отремонтировать. И это уже привело к подтоплению Каховки, угрожает ближайшим селам.

В Одесской области ситуация стабильная. Контрдиверсионные мероприятия имеют в результатах не только количественные, но и качественные показатели. Уровень патриотизма и сознания среди населения региона не отвечает ожиданиям диверсантов. Громады активизировали работу по обсуждению вопросов переименования улиц, переулков, площадей, скверов и других объектов. Местные жители намерены вернуть улицам исторические названия, имеющие привязку к конкретным территориям, присвоить им названия в честь выдающихся украинских деятелей прошлого, а также героев современных суток.

Корабельные группировки в Черном море продолжают держать под угрозой ракетные удары как юг Украины, так и другие регионы. Не исключено применение ракетных комплексов из Крыма и стратегической авиации.