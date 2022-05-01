На Херсонщине усугубляется ситуация с наличием лекарств – оккупанты наладили нелегальную продажу медпрепаратов

Во временно оккупированной Херсонской области усугубляется гуманитарный кризис из-за отсутствия лекарства.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

В результате невозможности осуществления поставок в регионе прекратили работу почти все аптеки. Небольшое количество фармацевтических учреждений, которые еще продолжают работать, повысили цены на медицинские препараты в 3-5 раз.

В области образовался дефицит препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний и жаропонижающих средств.

В то же время оккупанты нелегально завозят лекарства на территорию Херсонской области из временно оккупированного Крыма и продают на стихийных местных рынках. Все лекарства несертифицированы и могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Захватчики не пропускают волонтеров с подконтрольной Правительству Украины территории, которые готовы доставить гуманитарную помощь. Такие грузы они грабят, а затем продают жителям временно оккупированных территорий.

Денисова отметила, что рф нарушает права жителей Украины на медицинскую помощь, гарантированные Гаагскими и Женевскими конвенциями. Такие действия противоречат нормам статьи 51 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года.

Омбудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину учесть эти факты нарушений прав человека рф в Украине.