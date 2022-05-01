Среди оккупантов увеличивается количество дезертиров, несмотря на угрозы расстрелом

Оккупанты бегут из армии рф, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний.

Об этом свидетельствуют многочисленные разговоры российских захватчиков, которые перехватывает СБУ.

– Пацаны просто берут и уезжают уже. Нашу бригаду по-любому будут расформировывать, потому что много людей уволилось. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта… прыгает в «Камаз», а за ним еще 8 человек прыгают, которые хотят уволиться сами по несоблюдению. И они просто едут, короче, и увольняются. И вот так вот, постоянно, – рассказывает оккупант своей жене.

Он надеется, что ему также разрешат вернуться домой в конце мая – как раз по завершению 90 дней, на которые якобы рассчитана спецоперация. Ведь каждый день пребывания в Украине для россиян – это риск попасть в список двухсотых, который уже насчитывает более 29,5 тысяч.