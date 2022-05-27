Оккупанты перевели на телефонный код +7 Херсонскую и Запорожскую области, - росСМИ

На территорию временно оккупированной российскими войсками Херсонской и части Запорожской области зашли новые операторы, регионы переходят на российский телефонный код +7.

Об этом сообщает сообщает российское пропагандистское издание «РИА Новости».

«В администрации Запорожской области нам подтвердили: Область переходит на российский код +7. В регион зашел новый оператор мобильной связи», - сказано в сообщении.

В публикации добавили, что в продажу уже поступили SIM-карты с номерами, которые начинаются на +7.

Напомним, как в Мариуполе оккупанты поставили передвижной монитор и транслируют пропаганду.