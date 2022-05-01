«Третья мировая, которой они так боятся, точно будет»: Подоляк убежден, что в случае победы рф начнется масштабная война

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что если россия победит в войне против Украины – миру будет угрожать Третья мировая.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

«Если Россия не проиграет, то реваншизм, шовинизм русский будут только набухать. Будут становиться все больше и масштабнее. И война третья мировая, которой они так боятся, точно будет. Потому что Россия будет нас ненавидеть гораздо больше. Потому что мы унизили их. Мы доказали, что это не вторая армия в мире. И они захотят отомстить нам», - сказал он.

По его словам, интенсивные бои связаны с намерением РФ забрать часть территорий. Сейчас Россия собрала достаточно ресурсов на востоке Украине и поставила на кон все, что было.

«Они хотят забрать хотя бы часть нашей территории. И потому там идут очень интенсивные боевые действия. Сегодня говорить о том, что можно договориться о каком-то договоре, юридически, который будет фиксировать итоги войны, невозможно. Параллельно с этим идет дипломатическая работа на уровне политических советников с точки зрения, а какие гарантии после войны», - сказал Подоляк.

Напомним, как Сорос раскритиковал Меркель за газовую зависимость Европы и заявил, что война в Украине может стать началом Третьей мировой.