Российские оккупанты принудительно забрали на войну почти всех мужчин из «ДНР»

Российские захватчики призвали на войну против Украины почти всех мужчин, из так называемой «ДНР», поэтому теперь это псевдореспублику называют «ЖНР» - «Женская народная республика».

Об этом СБУ рассказал пленный захватчик, которого «мобилизовали» во временно оккупированной Донецкой области.

- Нам все время говорили: «Украина обстреливает», телевидение, пресса. Но а нам не до политики, мы рабочие люди, работали. А нас призвали практически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас «ДНР» обзывают? «ЖНР» – там мужчин практически не осталось.

Оккупант уверяет, что никогда не чувствовал себя частью русской армии из-за плохого отношения военных России.

- Нас бросили в Стеблянке без связи, без ничего. Командование у нас, я бы не сказал, что было очень корректное. Именно командир батальона практически постоянно был в нетрезвом состоянии.

Также он поделился, историями как командиры стреляли под ноги «ДНРовцам», если им что-то не нравилось - «Это не единичный случай, скажем так».