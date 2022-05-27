Оккупант на Киевщине сфотографировался на чужой Polaroid – благодаря ИИ установили его личность

Оккупант в одном из жилищ в Ирпене сфотографировался на чужой Polaroid. Оставленное фото дало возможность установить личность захватчика.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Мы увидели новость, как оккупант ограбил квартиру в Ирпене и, убегая, оставил хозяевам фотографию своего, мягко говоря, не слишком приятного фейса, сделанную на их Polaroid. С помощью искусственного интеллекта нам удалось идентифицировать этого «любителя селфи» и нашли его страницу в Вконтакте. Его зовут Никита Третьяков, ему 26 лет, родом из Ростова-на-Дону. На странице все типично: тачки, армия, полуразвалившиеся российские дома и, конечно, алкоголь на районе. Словом, рускомерная идиллия. Сегодня каждый оккупанты должен помнить, что мы всегда наблюдаем за ним, знаем каждый его шаг и фиксируем все данные. Поэтому уйти от ответственности за разрушенную жизнь украинцев не удастся. Наказание будет жестоким, но очень справедливым», – отметил Федоров.