«Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине РСЗО?»: Подоляк о применении оккупантами самого тяжелого неядерного оружия

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что россия применяет самое тяжелое неядерное оружие против Украины и призвал страны-партнеры передать Украине РСЗО.

Об этом Подоляк заявил в Twitter.

Подоляк обнародовал видео работы российской огнеметной системы «Солнцепек».

– На видео – работа российской огнеметной системы «Солнцепек». Некоторые партнеры сомневаются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! РФ уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине РСЗО? – заявил Подоляк.