Жителя Львова арестовали за корректировку смертельного ракетного удара по городу

Контрразведка СБУ задержала жителя Львова, который работал на оккупантов.

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Львовской области.

Контрразведчики установили, что злоумышленник передавал вражеским спецслужбам информацию о результатах ракетных обстрелов во Львове.

Также он собирал аналитические данные и сообщал о необходимости нанесения ударов по другим объектам критической и оборонной инфраструктуры. Такие «рекомендации» предателя давали агрессорам возможность наносить удары с большим ущербом и получать необходимый визуальный анализ.

«Вы скажите, что надо еще посмотреть? Если необходимо, я с утра могу сходить и сфотографировать», - такими словами предатель завершал переписку с кураторами и показывал, что готов предать свою страну.

В ходе следствия стало известно, что кроме корректировки огня мужчина собирал и передавал информацию о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии и размещении блокпостов территориальной обороны. Далее собранные данные он передавал куратору через специально скрытый чат в телеграмм-канале.

В Офисе Генпрокурора уточнили, что мужчина непосредственно осуществлял корректировку ракетных ударов 18 апреля, в том числе по автосервису в городе Львове, в результате чего погибли четыре человека и четверо получили ранения.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 УК Украины). Также суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, как николаевец передавал оккупантам данные о военнослужащих и технике на предприятии «Укроборонпрома».