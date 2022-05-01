СБУ заблокировала работу зарегистрированной на Ближнем Востоке компании, через которую рф пыталась ремонтировать транспортные самолеты

СБУ помешала рф обойти ранее введенные санкции по ремонту транспортных самолетов типа «Ан». Спецслужба установила, что россия зарегистрировала фирму-«прокладку» в одной из стран Ближнего Востока, которая якобы не имеет отношения к Москве.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Эта фирма позволила бы оккупантам вполне «легально» обслуживать тяжелые транспортные самолеты по всему миру.

Благодаря работе СБУ на опережение профильные украинские ведомства отменили действие сертификата техобслуживания для иностранного «посредника» страны-агрессора. Отныне россия не сможет ремонтировать свои грузовые самолеты, произведенные за лицензию ГП «Антонов», ни в одной стране.